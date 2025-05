No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os 'leões', que só dependiam de si para revalidarem o título, marcaram por intermédio de Pedro Gonçalves, aos 55 minutos, com o sueco Viktor Gyökeres a ampliar o resultado aos 82, fazendo o 39.º golo no campeonato, no qual foi o melhor marcador.

O Sporting, orientado por Rui Borges, terminou a 91.ª edição do campeonato com 82 pontos e assegurou o terceiro título em cinco anos, voltando a ser bicampeão 71 anos depois.

AJO // AJO

Lusa/fim