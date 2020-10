A sexta jogadora do 'ranking' WTA impôs-se em 1:47 horas à gaulesa, 49.ª do mundo, e agora vai defrontar a vencedora do encontro entre a compatriota Danielle Collins, 57.ª jogadora mundial, e a tunisina Ons Jabeur, 35.ª.

RBA // VR

Lusa/Fim