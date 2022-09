"É uma equipa com muita experiência, com jogadores das melhores seleções do mundo. Espero uma formação muito competente, tipicamente italiana, taticamente muito forte. Temos de estar ao nosso melhor nível para conseguirmos um bom resultado aqui", vincou.

A formação transalpina, que perdeu, por 2-1, na estreia da 'Champions', na visita ao Paris Saint-Germain, não vence há três jogos e no campeonato é somente oitava classificada, com 10 pontos em seis jornadas.

"Temos noção da dimensão da Juventus. Joguei muitos anos em Itália. Vamos jogar contra um gigante europeu e não creio que o momento das equipas possa fazer muita diferença. Jogam em casa e têm grandes jogadores. Este ano ainda não defrontámos um oponente tão forte. É um adversário espetacular", sublinhou o internacional português.

João Mário recusa-se a resumir a Benfica e Juventus a luta pelo segundo lugar no grupo, não só pelo valor dos israelitas do Maccabi Haifa, mas também porque o Paris Saint-Germain não será imbatível, apesar de reconhecer que os franceses estarão "um nível acima" dos três adversários.

"Fiquei surpreendido com a equipa do Maccabi, que não conhecia tão bem e que não devemos desvalorizar. Fizemos a nossa parte e ganhámos, porém fora vai ser igualmente difícil. Se calhar, o PSG está um nível acima, porém não quero tirar o Maccabi da equação, pois devemos ter o máximo respeito por todas as equipas. Tal como a Juventus, o Maccabi também pode ter uma palavra a dizer", ilustrou.

Aos elogios do treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, sobre a capacidade do Benfica, reconhece que as 'águias' estão a começar bem a época, após uma "ótima preparação".

"Com um treinador estrangeiro, mudaram algumas coisas em termos de treino e mentalidade. Começámos muito bem e as vitórias dão muita confiança. Acreditamos nas ideias do 'mister'. Estamos no início, no entanto queremos dar continuidade, melhorar de jogo para jogo", sentenciou.

Juventus e Benfica defrontam-se quarta-feira em Turim a partir das 20:00, na segunda jornada da 'poule' em que 'encarnados' e parisienses somam três pontos, enquanto transalpinos e israelitas ainda estão a zeros.

