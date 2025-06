Na terça-feira, o Inter Milão já tinha confirmado a saída de Inzaghi, de 49 anos, que estava no clube há quatro temporadas, depois de ter feito a estreia como treinador na Lazio, levando os milaneses à conquista de uma Liga italiana, duas Taças de Itália e três Supertaças, além de ter estado em duas finais da 'Champions'.

No Al Hilal, o italiano vai treinar os portugueses João Cancelo e Ruben Neves e vai estrear-se no Mundial de clubes, no qual vai defrontar o Real Madrid, Salzburgo e o Pachuca, no Grupo H.

