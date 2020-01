Simona Halep vence Anett Kontaveit e está nas meias finais do Open da Austrália A número três do mundo, Simona Halep, venceu hoje a 31.ª do 'ranking' WTA, Anett Kontaveit, e qualificou-se pela segunda vez na sua carreira para as meias finais do Open da Austrália. desporto Lusa desporto/simona-halep-vence-anett-kontaveit-e-esta-nas_5e30f431b34dee12adb10b6d





A romena precisou apenas de dois 'sets' (6-1, 6-1) para derrotar a tenista da Estónia, numa partida que demorou somente 53 minutos.

"Trabalhei muito durante a pré-época e sinto-me muito mais forte no início da temporada do que nos anos anteriores", disse no final do jogo Halep, de 28 anos, ex-número um do mundo e finalista em Melbourne em 2018.

A final perdida então contra Caroline Wozniacki "não foi de todo negativa", afirmou. "Essa partida ajudou-me a vencer os meus dois torneios de Grand Slam [Roland-Garros 2018 e Wimbledon 2019] e talvez o terceiro...", acrescentou.

A romena vai disputar um lugar na final com a espanhola Garbine Muguruza, 32.ª do 'ranking' mundial, ou com a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 30.ª do 'ranking' WTA.

"Não vou assistir à outra meia-final. Vou repousar, vou dar um passeio e fazer compras, como todos os dias. Deu-me sorte até agora!", sublinhou.

