Silas admite saída de Bruno Fernandes e já trabalha em alternativas

O treinador do Sporting, Jorge Silas, admitiu hoje que está já a preparar a saída do médio internacional português Bruno Fernandes do plantel do Sporting, que considerou "inevitável".

desporto

Lusa

desporto/silas-admite-saida-de-bruno-fernandes-e-ja_5e1885d1173a6f1c316a278d