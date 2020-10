Shuichi Gonda e Koki Anzai, do Portimonense, nos convocados do Japão

O guarda-redes Shuichi Gonda e o defesa Koki Anzai, ambos do Portimonense, integram os convocados do Japão para os jogos particulares com os Camarões e a Costa do Marfim, em 09 e 13 de outubro, respetivamente.