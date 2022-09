Antes, nos dois dias de provas em Zurique, Pedro Pichardo foi segundo no triplo salto masculino, enquanto Auriol Dongmo, no peso, e Liliana Cá, no disco, se posicionaram na terceira posição. Mais discreta, Patrícia Mamona fechou em sexto lugar a lista de finalistas do triplo feminino.

Ramos lançou apenas duas vezes, com 71,96 metros na primeira vez e 66,51 na segunda, não executando os outros quatro lançamentos a que tinha direito.

O indiano Neeraj Chopra, campeão olímpico, ganhou o concurso com um lançamento a 88,44 ao segundo ensaio, derrotando o checo Jakub Vadleich, com 86,94, e o alemão Julian Weber, com 83,73.

Mais cedo, Liliana Cá fechou o seu concurso do disco em terceiro lugar, em prova que teve como vencedora a norte-americana Valarie Allman.

A lançadora portuguesa esteve muito regular e a bom nível, com cinco lançamentos a mais de 60 metros, marcando no melhor 63,34.

Allman, atual campeã olímpica, venceu com 67,77 metros, com a croata Sandra Perkovic muito perto - a atual campeã da Europa enviou o disco a 67,31.

