A vitória por 13-11 na final permitiu ao conjunto sérvio imitar a Hungria, 'tri' entre Sydney2000 e Pequim2008, e assegurar o domínio nesta modalidade, em que só a Grã-Bretanha, com quatro ouros no início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, e um deles quando a competição foi disputada por clubes nacionais, tem mais ouros seguidos.

Foi um torneio de menos a mais para os favoritos, que saíram da fase de grupos por 'uma unha negra', com duas vitórias e três derrotas, eliminando depois a Grécia pela margem mínima (12-11) e batendo os Estados Unidos (10-6) para chegar ao jogo pelo ouro.

A Croácia, por sua vez, volta a perder na final para os sérvios, depois do Rio2016, e prossegue a espera por novo título olímpico após Londres2012.

Os Estados Unidos venceram o jogo pelo bronze ante a Hungria, num 8-8 que só foi desfeito no desempate por grandes penalidades (3-0), e voltaram ao pódio olímpico, a que não iam desde Pequim2008.

Na final feminina, Bea Ortiz marcou quatro golos e Maica Modoy mais três e deu à Espanha o seu primeiro título em femininos, depois de perder as finais de Londres2012 e Tóquio2020 para os Estados Unidos.

O triunfo por 11-9 ante a Austrália, surpresa do torneio ao eliminar nas meias-finais as tricampeãs norte-americanas, permitiu às espanholas subir ao lugar mais alto do pódio na La Défense e igualar os campeões masculinos de Atlanta1996.

Os Estados Unidos continuaram a desiludir e, no jogo de atribuição do bronze, perderam, ficando fora do pódio pela primeira vez desde que a modalidade foi introduzida no feminino, depois de estarem nas medalhas nas seis edições anteriores.

O bronze ficou para os Países Baixos, num triunfo por 11-10, dando algum consolo às campeãs olímpicas de Pequim2008.

- Quadro de medalhas:

MASCULINOS

Ouro: Sérvia.

Prata: Croácia.

Bronze: Estados Unidos.

FEMININOS

Ouro: Espanha.

Prata: Austrália.

Bronze: Países Baixos.

