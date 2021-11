Esta foi a última partida da Sérvia antes de viajar para Portugal, no que vai ser o jogo decisivo do grupo.

O jogo fez parte do calendário de preparação dos árabes para o Mundial que vão organizar, disputando partidas com as seleções do grupo A europeu nos mesmos dias dos jogos oficiais.

Ao intervalo, a Sérvia ainda ganhava apenas por 1-0, com o tento de Sasa Lukic, aos 45+2 minutos.

Na segunda parte, os sérvios foram ampliando, com novos tentos de Luka Jovic (51), Dusan Vlahovic (53) e Sergej Milinkovic-Savic (83).

Marko Grujic, do FC Porto, e Nemanja Radonjic, do Benfica, foram titulares no 'onze' da equipa da casa.

A Sérvia lidera o Grupo A europeu com 17 pontos, contra 16 de Portugal, que tem um jogo a menos, a disputar ainda hoje na Irlanda.

O último jogo do grupo, que vai decidir primeiro e segundo da 'poule', será disputado entre Portugal e Sérvia domingo às 19:45, no estádio da Luz, em Lisboa.

