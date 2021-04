De acordo com o Real Madrid, terceiro classificado da 'La Liga', Sergio Ramos, de 35 anos, sofreu "uma lesão muscular na parte interna da perna esquerda", depois de ter disputado, na quarta-feira, os minutos finais do jogo entre Espanha e Kosovo (3-1), de apuramento para o Mundial2022.

O Real Madrid não indicou o tempo de paragem previsto para o defesa, que recentemente voltou aos relvados após uma cirurgia ao joelho esquerdo, e que foi pouco utilizado pelo selecionador nos últimos três compromissos da seleção espanhola.

"O que mais de dói é não poder ajudar a minha equipa nestes dois jogos altamente exigentes e nos quais a nossa época está em jogo", escreveu o jogador, na rede social Instagram.

O Real Madrid defronta na próxima terça-feira o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e volta a encontrar os campeões ingleses em 14 de abril, para o encontro da segunda mão.

Para a liga espanhola, os 'merengues' jogam no sábado com o Eibar, e defrontam em 10 de abril o FC Barcelona, segundo classificado da prova, atrás do líder Atlético de Madrid.

