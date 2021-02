O jogador brasileiro é única alteração nos 'dragões' em relação ao jogo com o Marítimo, da jornada passada do campeonato, entrando para o lugar do Luís Díaz, que começa a partida no banco de suplentes.

O treinador do FC Porto apresenta, assim, um 'onze' expectável, com Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Corona, Sérgio Oliveira, Matheus Uribe, Otávio, Taremi e Marega.

Ainda mais conservador foi Rúben Amorim, técnico do Sporting, que, para o jogo desta noite, no estádio do Dragão, repete a mesma equipa inicial utilizada na ronda anterior, na vitória sobre o Portimonense.

O treinador dos 'leões' apostou em Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal, Pedro Porro, João Palhinha, João Mário, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Nuno Santos.

O jogo entre FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, e Sporting, líder, com 54, está agendado para as 20:30 e terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

JPYG // VR

Lusa/fim