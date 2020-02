Sérgio Conceição "indignado" com tratamento que Marega recebeu em Guimarães

O treinador do FC Porto mostrou-se hoje "indignado" e classificou de "lamentável" o tratamento que Marega teve no jogo com o Vitória de Guimarães, da I Liga de futebol, em que terá sido alvo que cânticos racistas.

Lusa

