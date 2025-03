"É sempre um sentimento de satisfação e orgulho por todos, principalmente pelas atletas, pelo futsal feminino português. Pelas atletas que estão aqui, pelas que não estão, por tudo o que fizeram para que as coisas acontecessem", afirmou o técnico, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Luís Conceição considerou que Portugal "é uma das principais referências mundiais do futsal e do futsal feminino", acrescentando: "Temos lutado muito para que as coisas fossem crescendo. Só fazia sentido Portugal estar na primeira edição do Mundial"

O técnico da seleção nacional, que no sábado discute com a Itália o primeiro lugar do Grupo A de qualificação, garantiu que assegurar a vaga era "o primeiro grande objetivo" e que o segundo será fazer o pleno de nove pontos, assegurando: "É para isso que estamos cá".

Luís Conceição deixou ainda uma palavra aos que têm trabalhado em prol do desenvolvimento da modalidade em Portugal.

"As que cá estão tiveram este privilégio, mas para trás está um grande grupo de atletas, que passaram ao longo destes anos pelas seleções nacionais, que foram acreditando, foram lutando e tornando Portugal cada vez mais forte no futsal feminino", disse.

Em Montesilvano, em Itália, a seleção portuguesa goleou na quinta-feira a Hungria por 8-1, depois de na véspera ter batido a Suécia por 9-0.

O apuramento da seleção nacional para o Mundial, que vai decorrer nas Filipinas, entre 21 de novembro e 07 de dezembro, ficou garantido pouco depois do jogo com a Hungria, após a Itália ter batido a Suécia por 5-4, e assegurado também um lugar na fase final da competição.

No sábado, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa), em Montesilvano, Portugal e Itália defrontam-se para decidir o vencedor do Grupo A.

Portugal foi finalista nas edições de 2019 e 2022 dos Campeonatos da Europa, em ambas sendo derrotada pela Espanha, que bateu ainda a seleção das 'quinas' nas meias-finais em 2023, antes de se sagrar tricampeã.

