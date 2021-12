Dalic, de 55 anos, chegou à seleção croata em 2017 e conduziu-a a três fases finais consecutivas -- feito inédito --, com o ponto alto a ser o segundo lugar no Mundial2018, ao perder na final com a França, caindo nos oitavos de final no Euro2020.

"Zlatko deve beneficiar de um crédito ilimitado de todos devido à medalha de prata na Rússia [no Mundial2018]. Tudo o que ele fez com a equipa depois mostra que ele é o homem ideal para dirigir a Croácia", disse o presidente da federação croata de futebol, Marijan Kustic.

Antes de chegar à seleção croata em outubro de 2017, Dalic tinha passado por Varazdin, Rijeka e Slaven, na Croácia, pelos árabes do Al-Faisaly e Al-Hilal e pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que levou à final da Liga dos Campeões da Ásia.

