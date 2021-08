Um triunfo frente aos nipónicos, que só tinham derrotas até agora, permitia aos lusos seguir para os quartos de final na estreia olímpica, mas a equipa treinada por Paulo Jorge Pereira acabou derrotada pela margem mínima.

No desempate entre três seleções, todas com dois pontos, Portugal venceu o Bahrain por um golo, o conjunto do Médio Oriente ganhou ao Japão por dois e os nipónicos bateram hoje os lusos por um, pelo que o Bahrain ficou em vantagem e segue em frente, mesmo sem ter jogado ainda com o Egito.

