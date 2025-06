Ogier, óctuplo campeão do mundo, apossou-se do comando no final da sexta e última especial do dia, na qual foi claramente o mais rápido.

"As estradas são muito estreitas e rápidas e os acidentes podem acontecer muito facilmente", referiu Ogier no final da última especial de um rali que já ganhou por quatro vezes (2013, 2014, 2015 e 2021).

O francês de 41 anos só já participa em algumas provas do calendário, mas este ano conseguiu ser primeiro em Monte Carlo, em janeiro, e em Portugal, em maio.

Ocupa o terceiro lugar no campeonato do mundo, a dois pontos do segundo, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota), campeão do mundo em 2022 e 2023.

Ogier não luta pelo campeonato de pilotos, mas marca pontos para a Toyota, no de construtores, e que a vantagem, na liderança, é de 55 pontos para a Hyundai.

Hoje, a quinta especial ficou marcada pelas saídas de estrada do campeão mundial em título, o belga Thierry Neuville (Hyundai), que liderava, e do japonês Takamoto Katsuta (Toyota).

Neuville comandava com duas décimas a menos que o seu colega de equipa Adrien Fourmaux.

As estradas em terra, com muita poeira, da ilha italiana foram 'traiçoeiras' para muitos pilotos, especialmente para os que partiam primeiro, a abrir a competição.

Foi o caso do líder do campeonato, o britânico Elfyn Evans (Toyota), que está após cinco etapas do Mundial com 30 pontos de vantagem sobre Kalle Rovanperä. Hoje, foi apenas sexto, já a 1.09 minutos do líder.

Um pouco melhor, o finlandês é quinto, a 23 segundos de Ogier.

