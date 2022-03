Depois de ter vencido em casa por 1-0 na primeira mão da fase preliminar, na quinta-feira, a equipa de São Tomé e Príncipe ficou hoje em desvantagem no segundo jogo aos 26 minutos, quando Kevin Bru inaugurou o marcador, de grande penalidade.

Antes do intervalo, os forasteiros conseguiram, no entanto, dar a volta ao resultado, com golos de Ricardo Cardoso (27) e Luís Leal (34).

Os anfitriões restabeleceram a igualdade aos 58 minutos, por intermédio de Collard Dylan, mas Ricardo Cardoso 'bisou', aos 60, e voltou a colocar na frente do marcador a formação visitante, que ainda sofreu um susto quando Nazira Ashley empatou, aos 86.

São Tomé e Príncipe juntou-se, entre outros, a Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola na fase de grupos de qualificação para a CAN de 2023, que se vai realizar na Costa do Marfim, entre 23 de junho e 23 de julho do próximo ano.

