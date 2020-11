O médio Percy Tau, que atua nos belgas do Anderlecht, fez o primeiro golo do encontro para os anfitriões sul-africanos, aos 55 minutos, através de grande penalidade, e Bongani Zungu, médo dos escoceses do Rangers - adversário do Benfica na fase de grupos da Liga Europa -, fechou a contagem em cima do minuto 90.

Com a vitória, a África do Sul segue no segundo lugar do grupo C com seis pontos, enquanto São Tomé e Príncipe é a última classificada ainda sem pontos, acumulando três derrotas nas três primeiras jornadas.