Golos de Gabriel Silva, aos 24 minutos, e de Safira, aos 58, permitiram à equipa açoriana segurar os três pontos, registando a terceira vitória em quatro jogos, contra apenas uma derrota, frente a um AVS ue ainda chegou a empatar, por intermédio de Jaume Grau, aos 34, registando a segunda derrota em quatro encontros.

Com este triunfo, o Santa clara ocupa provisoriamente o quarto lugar, com nove pontos, os mesmos do trio de comandantes composto por Sporting, FC Porto e Famalicão, enquanto o AVS ocupa para já o 10.º lugar, com quatro.

