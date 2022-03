Com este empate, a equipa açoriana, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem perder, ocupa um tranquilo nono lugar, com 31 pontos, enquanto a Belenenses SAD, há cinco jogos sem vencer, é última classificada, com 18, ficando cada vez mais longe do objetivo de manutenção, estando a cinco pontos da zona de 'salvação' e a quatro do 16.º lugar, que dá acesso ao 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga.

