"A Santa Clara Açores -- Futebol, SAD vem por este meio comunicar a celebração de um contrato de trabalho com o atleta Xavi Quintillà, válido para as próximas duas temporadas desportivas", lê-se em nota de imprensa.

Na época passada, o espanhol de 25 anos alinhou no Leganés por empréstimo do Villarreal, tendo realizado 18 jogos e apontado um golo.

Na época 2020/21, Quintillà esteve emprestado aos ingleses do Norwich, então na segunda liga inglesa, em que participou em 12 partidas.

"Jogador veloz, extremamente trabalhador e munido com uma capacidade técnica acima da média, Quintillà alia a sua inteligência a índice de trabalho e espírito de coletivo que acreditamos ser ideal para o nosso projeto desportivo", destaca o emblema açoriano.

O novo jogador do Santa Clara passou ainda pela formação do FC Barcelona, tendo conquistado a UEFA Youth League em 2014.

Para a temporada 2022/23, o Santa Clara, que terminou a última edição da I Liga no sétimo lugar, já assegurou as contratações do lateral Tomás Domingos (proveniente do Mafra), do médio Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (oriundo do FC Porto B) e agora de Xavi Quintillà.

Em sentido inverso, já abandonaram o clube açoriano os atletas Nené, Lincoln, Cryzan, Villanueva, Bouldini e Morita.

