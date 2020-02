Sacrifício e dedicação valem cinco troféus a Horácio Gonçalves em Moçambique O treinador do Costa do Sol, o português Horácio Gonçalves, atribuiu hoje ao sacrifício e à dedicação a conquista de cinco títulos de futebol em Moçambique, onde está há menos de dois anos. desporto Lusa desporto/sacrificio-e-dedicacao-valem-cinco-trofeus-a-_5e423701ec64cc12b38ad961





Em entrevista à agência Lusa, em pleno relvado sintético do Costa do Sol, Horácio Gonçalves elogiou a estrutura do clube 'canarinho' [joga de amarelo e azul], que permitiu reconquistar o título nacional, após 12 anos de jejum, duas Supertaças, uma Taça de Moçambique o torneio de abertura da cidade de Maputo.

"É um conjunto de situações [que permitiram o sucesso]: o empenho, a dedicação, no dia-a-dia, a compreensão e o sacrifício dos jogadores e o apoio, naturalmente, da direção", referiu o técnico natural de Guimarães, de 51 anos, antes de orientar mais um treino da equipa de Maputo.