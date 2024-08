"O Clube Desportivo Fullracing vem, por este meio, informar a comunicação social e o público em geral que foi acordada a rescisão do contrato desportivo que mantínhamos com o atleta Mauricio Moreira, o qual estava em vigor até ao final de 2025", lê-se em comunicado.

De acordo com o clube na base da Sabgal-Anicolor, "esta decisão foi tomada por mútuo acordo entre as partes, com o objetivo de evitar qualquer recurso a tribunais ou litígios, quer com o atleta, quer com a nova equipa com quem Mauricio Moreira decidiu assumir um segundo compromisso para a época de 2025".

"A rescisão tem efeitos imediatos e foi motivada pela quebra de confiança entre o Clube Desportivo Fullracing e Mauricio Moreira, resultante do facto de o atleta ter assumido um compromisso com outra equipa, apesar de estar ciente de que tinha um vínculo contratual, tanto verbal como escrito, com o nosso clube até 2025", explica a nota firmada pelo presidente da direção, Carlos Pereira.

De acordo com o mesmo texto, a renovação de contrato até 2025 foi "reconhecido publicamente pelo próprio atleta em declarações à comunicação social no dia 21 de novembro de 2023". No entanto, foi a própria equipa a divulgar que o uruguaio tinha renovado contrato até à próxima temporada através de comunicado e das redes sociais.

Vencedor da Volta2022 e segundo classificado em 2021, atrás de Amaro Antunes, entretanto desclassificado por doping, Moreira desistiu este ano da Volta a Portugal, depois de desmaiar na quarta etapa da prova.

