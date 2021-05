Aryna Sabalenka, atual sétima classificada no 'ranking' WTA, venceu Barty pelos parciais de 6-0, 3-6 e 6-4, numa partida que deve a duração de uma hora e 41 minutos.

Esta foi a terceira vez que as duas tenistas se enfrentaram nas últimas semanas, com Barty a vencer as duas anteriores, em Miami e Estugarda, mas a ser derrotada hoje em Madrid por Sabalenka, que vai subir no 'ranking' mundial para o quatro lugar.

