"Quero que continuem a ser corajosos dentro do campo e responsáveis. Desde que cá chegámos, procuramos ver regularidade, sobretudo em exibições e resultados. Temos uma oportunidade de confirmar o grande jogo que fizemos na última jornada, além de também ganhar mais pontos fora", afiançou o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de duas derrotas e um empate, os vimaranenses golearam na receção ao último classificado Belenenses SAD (4-1) e saíram da zona de despromoção direta, esperando em Famalicão um "jogo competitivo, com muitos duelos, mas pouco espaço e chances".

"Os lances de bola parada podem ser decisivos. Pelo que sei, o tempo não estará bom e vai chover. Não sei até que ponto o campo pode aguentar, mas temos uma grande luta pela frente e há que nos adaptar às circunstâncias. Os jogos em casa são sempre da responsabilidade de quem lá joga, mas hoje em dia esse fator não é o que era", frisou.

Ricardo Sá Pinto identificou "jogadores de qualidade" no Famalicão, onde o Moreirense nunca perdeu para a I Liga -- um triunfo e um empate -, além de ter detetado "estruturas parecidas" entre as duas equipas, mesmo com "dinâmicas diferentes a nível ofensivo".

"É um adversário difícil, que tem vontade de jogar e de lutar pelo resultado. Nos últimos sete jogos, teve quatro empates, duas derrotas e uma vitória. Não ganha há quatro jogos, o pode ser um fator que traga alguma intranquilidade para eles. Apesar de se saber que têm um publico que os apoia, também cobra quando as coisas não estão bem", notou.

Sem o guineense Sori Mané, lesionado no joelho direito, os minhotos visam uma inédita série de duas vitórias esta época, numa fase em que o guarda-redes brasileiro Mateus Pasinato recuperou a titularidade perdida em setembro para o compatriota Kewin Silva.

"Tenho três bons guarda-redes e confio igualmente neles. Nesta altura, a decisão recaiu sobre o Mateus Pasinato. No futuro, logo veremos. Um dos objetivos que temos para cumprir é não sofrer golos. Precisamos de voltar ao que aconteceu em Vizela [1-0, à 17.ª jornada], pois estamos sempre mais perto de ganhar e, no mínimo, empatar", reforçou.

Ricardo Sá Pinto agradeceu ainda ao público afeto ao Moreirense, que já esgotou cinco autocarros, correspondendo ao pedido feito pelo técnico no rescaldo do duelo com o Belenenses SAD para que os adeptos se mobilizassem na curta viagem a Famalicão.

"As pessoas do clube têm feito tudo para trazer os adeptos novamente para junto de nós. Precisamos deles. Sinto-me orgulhoso do que tenho feito, pois trabalho até à exaustão desde o primeiro dia para levar o Moreirense a outros resultados. Esperamos continuar a pontuar para subir mais lugares e dar bons momentos, vitórias e alegrias", finalizou.

O Moreirense, 15.º classificado, com 19 pontos, visita o rival minhoto Famalicão, 17.º e penúltimo, com 17, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Famalicão, em duelo da 22.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

