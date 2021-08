Os russos venceram os helvéticos no desempate por grandes penalidades, por 5-4, após o empate 5-5 registado no final do terceiro período, e apuraram-se pela terceira vez para a decisão de um Mundial, sendo que ergueram o troféu nas duas anteriores, em 2011 e 2013.

Pouco depois, na 'areia' moscovita, o Japão 'carimbou' pela primeira vez a qualificação para uma final, ao bater por 5-2 o Senegal, um dos responsáveis pelo afastamento de Portugal, campeão em título, ainda na fase de grupos.

Rússia e Japão vão disputar a final do Mundial no domingo, a partir das 17:30 (horas em Lisboa), naquela que será uma reedição do duelo pelo terceiro e quarto lugares da edição anterior, em 2019.

Antes da decisão, Suíça e Senegal discutem o 'bronze', em jogo marcado para as 16:00.

MO // JP

Lusa/Fim