"O Spartak Moscovo e Rui Vitória decidiram seguir caminhos diferentes. Gostaríamos de agradecer a Rui Vitória o seu profissionalismo, as memórias que nos deixou na Europa e o seu admirável caráter. Desejamos-lhe o melhor para o futuro", lê-se na conta oficial do Spartak Moscovo no Twitter.

O treinador, de 51 anos, deixa o clube de Moscovo no nono lugar do campeonato russo, a sete pontos dos lugares de acesso às provas europeias, e com lugar garantido nos oitavos de final da Taça da Rússia e da Liga Europa.

Ao todo, Rui Vitória fez 26 jogos em todas as provas e obteve nove vitórias, tendo falhado o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de perder nos 'play-off' com o Benfica.

Na última ronda da liga russa, o Spartak Moscovo perdeu em casa do Sochi, por 3-0.

Três vezes campeão nacional pelo Benfica, esta foi segunda passagem de Rui Vitória pelo futebol internacional, depois de antes ter estado três temporadas na Arábia Saudita, no Al Nassr.

Além do Benfica, o técnico de Alverca do Ribatejo passou por Vitória de Guimarães, clube em que venceu uma das duas Taça de Portugal, Paços de Ferreira, Fátima e Vilafranquense.

