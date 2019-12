Rui Pinto e Greta Thunberg são as figuras do ano para os jornalistas da Lusa O 'whistleblower' do Football Leaks, Rui Pinto, e a estudante sueca que se tornou num símbolo de um grito global contra a inação face às alterações climáticas, Greta Thunberg, são as figuras do ano escolhidas pelos jornalistas da Lusa. desporto Lusa desporto/rui-pinto-e-greta-thunberg-sao-as-figuras-do-_5df9f39ae3e30e79ac5ed785





Na mesma votação, as legislativas de 06 de outubro, que resultaram na Assembleia da República mais diversificada de sempre, com 10 forças políticas, e o conceito de "emergência climática", palavra do ano para os dicionários de Oxford e que passou a ser a bandeira de novos movimentos que denunciam a inação dos políticos no combate às alterações climáticas, foram os acontecimentos de 2019 escolhidos pelos jornalistas.

Participaram na escolha das figuras e acontecimentos do ano 102 jornalistas da Lusa, tendo 27 votado em Rui Pinto para personalidade do ano nacional, porque esteve em destaque na imprensa nacional e internacional ao longo deste ano, devido à divulgação de documentos sobre a indústria do futebol através do Football Leaks, pela qual assumiu responsabilidade.