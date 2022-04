Rui Pedro Silva desvalorizou o mau momento pelo qual as duas equipas estão a passar e acredita que a vitória recairá naquela que for mais forte neste jogo.

"Ambas as equipas estão a passar por um ciclo sem vencer. A reação vai ser a demonstração clara da equipa que for mais forte. Fizemos uma boa semana, temos união e positividade, que queremos demonstrar em Portimão para conseguir um resultado positivo. Esperamos sempre competir para ganhar", referiu o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Portimonense.

Sobre o facto de o Famalicão nunca ter vencido os algarvios desde que regressou à I Liga, Rui Pedro Silva não dá muita atenção aos números.

"Considero que não há jogos iguais, não se repetem jogos e vai ser totalmente diferente dos jogos anteriores. O Portimonense vem de quatro derrotas seguidas, mas também temos de estar preparados para um Portimonense que já ganhou na Luz. É uma equipa competente, porém que vem de uma má senda de resultados (não vence há 14 jornadas). Espero que o Famalicão esteja com uma energia positiva e confiante para ganharmos", reforçou.

O técnico da formação famalicense defendeu que, apesar dos quatro jogos sem vencer, a equipa está a praticar bom futebol, sendo, no entanto, necessário "corrigir erros".

"Fizemos jogos muito competentes, em casa com o Santa Clara, em Vizela, no último jogo não tivemos uma primeira parte muito forte como costumamos ter, mas fizemos uma boa segunda parte e temos de perceber o que está a acontecer no grupo, corrigir erros individuais e coletivos, limpar este tipo de erros e não voltar a repeti-los", reconheceu.

No jogo da última jornada, entre Famalicão e Boavista, existiram muitos protestos dos minhotos em relação a dois lances na área 'axadrezada'. Rui Pedro Silva falou voltou a falar desses dois momentos, que considera que deveriam ter sido assinaladas grandes penalidades.

"Nunca falei das arbitragens, não faço uma avaliação nem uma análise. Dou a minha opinião enquanto treinador. No último jogo reclamei dois penáltis. Não consegui perceber a decisão final. Não me cabe a mim explicar a decisão. Relativamente à próxima arbitragem, espero uma com níveis de decisão coerentes", desejou.

O Famalicão, em 14.º lugar, com 28 pontos, joga este domingo, às 15:30, em casa do Portimonense, 12.º classificado, com 29, numa partida da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Manuel Mota, da Associação de Braga.

JYA // VR

Lusa/fim