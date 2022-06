"Esperamos uma Bielorrússia em 5x3x2 e acreditamos que vamos dominar a maior parte do jogo. Teremos sempre de ter algum cuidado nos ataques rápidos e bolas paradas da equipa adversária", considerou o técnico português na antevisão do jogo.

Rui Jorge, que falou ao canal televisivo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), disse ainda não dar importância ao favoritismo que a seleção das 'quinas' possa ter, mas ao trabalho que todos têm de fazer.

"Ligo ao trabalho que temos de fazer, ao estudo que temos de fazer das equipas adversárias, à forma como nos devemos apresentar. No fim, poderemos dizer se estivemos ou não ao nível para ganhar", explicou.

A três jornadas do final do apuramento para o Europeu de 2023 e quando lidera o grupo D, com mais dois pontos do que a Grécia e menos um jogo disputado, Rui Jorge faz um balanço positivo do que tem sido a campanha lusa.

"Acho que temos disputado todo o apuramento de uma forma muito correta e muito boa. Espero continuar assim", disse.

Na antevisão, o técnico disse ainda que Nuno Tavares, lateral que apresenta queixas na coxa direita, ainda "não está apto".

Portugal tem no sábado, frente à Bielorrússia, o primeiro dos últimos três jogos no grupo D de apuramento para o Europeu.

O jogo com a Bielorrússia disputa-se em campo neutro, na Academia da FIFA em Yerevan (14:00 horas de Lisboa), seguindo-se o embate com o Liechtenstein, em Vaduz, em 07 de junho, e com a Grécia, em 11, em Barcelos.

A seleção lidera o grupo D com 19 pontos, mais dois do que a Grécia, segunda classificada com mais um jogo e principal rival na luta pela qualificação para o próximo Europeu.

RPM // AJO

Lusa/Fim