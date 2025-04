"Vamos sofrer um pouco, porque é normal frente a um clube grande que luta pelo título, mas acredito que vamos conseguir contrariar essa avalanche ofensiva, com organização e foco em cada tarefa individual", disse Rui Ferreira, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O treinador explicou que será fundamental para o AVS manter a posse de bola para evitar o 'sufoco' e, dessa forma, tentar criar nervosismo no adversário, preferindo focar-se no que a sua equipa pode fazer bem em vez de se preocupar excessivamente com o comportamento do Benfica.

"Nós temos de fazer bem o nosso trabalho e depois lidar com o que o adversário pode fazer, sabendo que o Benfica em casa vai querer chegar rápido ao golo, mas o nosso objetivo é manter a nossa organização e tentar fazer o nosso jogo", afirmou.

Sobre a pressão da sua equipa na luta pela manutenção, e a do Benfica na luta pelo título, Rui Ferreira considerou que é mais importante o AVS concentrar-se na sua tarefa, sublinhando a necessidade de conquistar pontos, e garantindo que essa é a sua principal preocupação nesta fase do campeonato.

"Eu preocupo-me com aquilo que é nosso. Precisamos urgentemente de pontos e é isso que nos guia, não estou preocupado em saber quem sente mais ou menos pressão", referiu o técnico do AVS, frisando o foco nas responsabilidades internas.

Relativamente à preparação mental do grupo após o empate (1-1) da última jornada, frente ao Casa Pia, onde o adversário só marcou nos descontos, Rui Ferreira notou que o plantel está confiante e focado, insistindo na importância de corrigir erros e lembrando que "esta é uma fase em que já não há margem para hesitações".

"O ambiente é bom, a equipa está confiante, e temos de transformar as experiências menos boas em crescimento, corrigir o que fizemos de errado e acreditar nas nossas capacidades até ao fim", sublinhou o treinador, reforçando a responsabilidade de cada jogador.

Quanto à preparação do duelo com o Benfica, Rui Ferreira apontou que todos os jogos frente a grandes clubes são encarados da mesma maneira, apostando numa abordagem que exige máxima concentração individual para depois construir um desempenho coletivo.

"Já jogamos contra grandes equipas, e tentamos sempre ser competitivos, mostrar argumentos ofensivos e lutar pelos três pontos, seja contra quem for, sem nos darmos derrotados à partida", explicou o técnico do AVS, sublinhando a importância de aproveitar a motivação extra destes encontros.

Rui Ferreira rejeitou, ainda, dar importância ao facto de Florentino e Di María terem visto o quinto amarelo no jogo anterior do 'encarnados', garantindo que o AVS vai encontrar um Benfica muito forte e preparado, na sua opinião semelhante ao que disputou, recentemente, nas competições europeias frente ao Mónaco.

"Não acredito que o Benfica esteja a facilitar, nem que dependa apenas de dois jogadores. Vamos encontrar uma equipa fortíssima, com jogadores de qualidade em todos os setores. Sabemos que temos pela frente uma tarefa muito difícil, mas o Bruno Lage [treinador do Benfica] também sabe que vai encontrar um adversário duro, que quer muito ganhar na Luz", concluiu Rui Ferreira.

O AVS, 16.º classificado com 24 pontos, visita domingo o Benfica, segundo com 72, num jogado marcado para 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, que será arbitrado por Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.

JPYG // AJOLusa/Fim