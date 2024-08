Embora reconheça que os vimaranenses não "podem fugir" ao triunfo de 3-0 na Suíça, o técnico avisou que o líder da Liga suíça, com 10 pontos ao cabo de quatro jornadas, vai querer "reentrar na eliminatória" e que os seus pupilos têm de estar preparados para isso no encontro da segunda mão, marcado para quinta-feira, em Guimarães.

"Temos de manter o rigor, o foco e a concentração perante o que o adversário nos poderá causar. Só tem um resultado negativo, connosco. Vem de uma vitória para o campeonato. Tem tido bons resultados internos. Um golo pode mudar tudo em termos de força mental para o resto do jogo", referiu, na antevisão ao duelo marcado para as 20:15.

À espera de um adversário pronto a criar perigo nas bolas paradas, a variar o sistema tático ao longo da partida, de '4-4-2 losango' para '4-2-3-1', e a apresentar-se com o médio suíço Antonio Marchesano, ausente na primeira mão, Rui Borges frisou, por outro lado, que o Vitória "não teme nada" e "não se quer cansar de ganhar".

Ao leme de uma equipa vitoriosa nos quatro jogos oficiais até agora disputados, com nove golos marcados e sem qualquer sofrido, o treinador de 43 anos assumiu que "começar bem é importante" e mostrou-se agradado pelo facto de os seus jogadores "não deixarem o limite", "nem baixarem o ritmo e o rigor" num contexto de confiança e de conforto.

O 'timoneiro' vitoriano realçou ainda que todos os jogadores estão preparados para ciclos de jogos a meio da semana e ao fim de semana, pela "resposta muito boa em termos físicos" dada até agora, e abordou a situação de dois atletas ainda não utilizados, o médio João Mendes, ausente dos relvados desde abril, devido a lesão, e o avançado Gustavo Silva, a mais recente contratação.

"O João está reintegrado no grupo. Vai precisar de tempo para ganhar forma e para dar o contributo à equipa. O Gustavo vem atrasado em relação à disponibilidade física para acompanhar a exigência da Liga Conferência e do campeonato. Vai precisar de algum tempo para ganhar essa forma. Vai ganhá-la. Quando a ganhar, dará o seu contributo", esclareceu.

Ao lado do técnico transmontano, o médio Samu, utilizado nos quatro jogos oficiais disputados pelos minhotos, realçou que a adaptação ao clube, após cinco épocas no Vizela, tem sido positiva, e mostrou-se confiante de que a equipa anfitriã não vai facilitar perante a vantagem confortável com que encara a segunda mão.

"Não será um perigo. Como profissionais, sabemos da importância de todos os jogos. Trazemos uma boa vantagem, mas a eliminatória não está fechada", alertou, a propósito de uma competição em que o Vitória pode enfrentar depois os búlgaros do Botev Plovdiv ou os bósnios do Zrinjski Mostar, caso se apure para o play-off.

O Vitória de Guimarães recebe o Zurique, da Suíça, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, na quinta-feira, a partir das 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem do ucraniano Oleksii Derevinskyi.

TYME // MO

Lusa/Fim