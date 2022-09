"A equipa está bem, está pronta e o cenário ideal era poder contar com todos. O Pepe teve de sair, mas, ainda assim, a equipa está forte e preparada", garantiu o central do Manchester City, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado.

Rúben Dias prefere "não falar de individualidades", face ao regresso do avançado Patrick Schick no lado checo, e considera que Portugal tem de se preocupar com que o vai fazer no relvado da Éden Arena, em Praga.

"Realçar a equipa deles e os perigos que podem criar. Têm as suas armas e são uma equipa perigosa. Mas, acima de tudo, temos de nos preocupar connosco", salientou.

No sábado, o jogador dos 'citizens' deverá formar dupla no eixo defensivo com Danilo, um jogador que é médio de raiz, mas que "desempenha muito bem a posição de central".

"O Danilo já conheço há muito tempo, a sua posição não é central, mas desempenha muito bem. E, como é óbvio, treinámos juntos", concluiu.

O encontro entre checos e lusos, no sábado, tem início marcado para as 19:45 (em Lisboa), na Eden Arena, em Praga, e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic. Na sexta e última ronda, marcada para terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga.

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, após triunfos sobre Suíça (4-0) e República Checa (2-0), ambos em Lisboa, um empate em Sevilha, com a Espanha (1-1), e uma derrota em Genebra, perante os helvéticos (1-0).

A Espanha é quem lidera a 'poule', com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça a última, com três.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A 'final four' da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.

