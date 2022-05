O experiente jogador, que comemora hoje 36 anos, está a cumprir a terceira época nos gilistas, tendo já ultrapassado a marca dos 100 jogos pelo Gil Vicente (103), ao qual chegou em 2019, proveniente do Portimonense.

O clube de Barcelos, quinto classificado, com 48 pontos, recebe o Tondela a partir das 15:30 de domingo, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Os gilistas poderão entrar em campo já com a quinta posição do campeonato assegurada, que lhes garantirá a primeira qualificação para as competições europeias da sua história, se o Vitória de Guimarães, sexto, com 44 pontos, perder hoje no Estádio do Bessa, diante do Boavista, na abertura da ronda.

Em caso de empate ou triunfo dos vimaranenses, o Gil Vicente garante também o quinto lugar nesta ronda se fizer o mesmo resultado que os rivais minhotos, cujo terreno visitam na última jornada do campeonato.

GYS // MO

Lusa/Fim.