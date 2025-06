Os 'red devils', que também não indicaram o valor da transferência de Matheus Cunha, de 26 anos, limitaram-se a informar no sítio oficial na Internet que chegaram a acordo com os 'wolves', pelos quais o avançado disputou 92 jogos e marcou 33 golos, em duas épocas e meia. Contudo, a comunicação social britânica adianta que o negócio entre os dois clubes ronda os 74 milhões de euros.

Matheus Cunha deixará de trabalhar com o português Vítor Pereira, técnico do Wolverhampton, para ser treinado por Ruben Amorim no clube de Manchester, que integra dois internacionais lusos no plantel: o defesa Diogo Dalot e o médio Bruno Fernandes, capitão e a principal referência da equipa.

Em 2024/25, o Manchester United registou a pior época desde a criação da Premier League, ao terminar no 15.º lugar, em igualdade com o Wolverhampton (16.º), tendo atingido a final da Liga Europa, perdida por 1-0 para o Tottenham, que foi 17.º colocado no campeonato inglês, primeiro acima da zona de despromoção.

Matheus Cunha, que tem 13 internacionalizações e um golo marcado pelo Brasil, está convocado para os jogos com o Equador e o Paraguai, da fase de qualificação para o Mundial de 2026, os primeiros sob o comando técnico do italiano Carlo Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid.

RPC // MO

Lusa/fim