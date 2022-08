"A verdade é que toda a gente olhou para o pote 3 e de certeza que toda a gente queria o Sporting. Vamos ver se é assim no fim da fase de grupos", atirou Ruben Amorim, na sala de imprensa da Academia de Alcochete.

O técnico falou aos jornalistas em antevisão do encontro da quarta jornada da I Liga, mas aproveitou para abordar o sorteio de quinta-feira, que confessou não ter visto e que colocou o Eintracht Frankfurt (pote 1), o Tottenham (pote 2) e o Marselha (pote 4) no caminho dos 'leões', no Grupo D da 'Champions'.

"Nem vi o sorteio. Fosse quem fosse... Volto a dizer o que disse no ano passado: há equipas que são difíceis pelo encaixe, pela forma como jogam. Temos um grupo onde acho que todos jogam com linhas de três [defesas-centrais], portanto eu olho mais para esses pormenores do que para o nome das equipas", desvalorizou Amorim.

O sorteio da Liga dos Campeões, na quinta-feira, colocou no caminho do Sporting adversários da 'primeira linha' europeia no Grupo D, como são os casos do Tottenham, finalista em 2019, o Marselha, vencedor em 1993, e o Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa.

O Sporting nunca enfrentou Eintracht Frankfurt, Tottenham ou Marselha em encontros oficiais, mas tem um histórico amplamente negativo frente a equipas de Alemanha, Inglaterra e França na Liga dos Campeões, com apenas três vitórias em 26 encontros.

A fase de grupos realiza-se em 06 e 07 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 04 e 05 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 01 e 02 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, depois de em 2020 e 2021 os embates finais terem sido disputados em Lisboa e no Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.

SYL // MO

Lusa/Fim