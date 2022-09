Na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo D, em Lisboa, o técnico reconheceu que a equipa de Londres é "muito completa e com jogadores de grande qualidade", mas assumiu que a sua equipa "gosta de ter bola" e "quer manter isso" na terça-feira.

"O segredo passa por não fazer coisas diferentes. É fazer aquilo que sabemos fazer bem e confiar e jogadores como Trincão, que tem grande talento, o Edwards, o Pote [Pedro Gonçalves], o Rochinha, o Arthur, usar as alas", explicou o técnico.

O Tottenham, lembrou Amorim, "é uma equipa que não deixa muito espaço" para jogar, mas o Sporting tem "uma estratégia" que vai tentar implementar, até porque teve apenas um dia de preparação para o desafio com os ingleses.

"Eu não posso estar a dizer uma coisa diferente aos jogadores com apenas um dia de treino. Perdíamos a confiança e depois já estávamos a perder com o Boavista e depois com o Marselha. Portanto, nós vamos ter a bola, se conseguirmos ter, é isso que queremos. Ter a bola e preparar as transições", assumiu.

Ainda assim, o técnico advertiu a equipa de que não pode cometer os mesmos erros que cometeu na Alemanha, no encontro da primeira jornada da 'Champions', na última semana.

"Temos de manter a nossa forma de jogar, mas se perderemos aquelas bolas, daquela maneira que fizemos com o Eintracht [Frankfurt], eles não vão perdoar. E vão complicar-nos muito o jogo. O Tottenham, marcando primeiro, vai ser sempre muito complicado", lembrou.

Os ingleses, de resto, tiveram mais tempo de recuperação para o jogo com o Sporting, uma vez que não jogam desde essa primeira jornada da Liga 'milionária', pois última ronda da Liga inglesa foi adiada, devido à morte da rainha Isabel II.

Ruben Amorim, no entanto, preferiu "não falar desse assunto", uma vez que "poderia servir de desculpa aos jogadores ou para qualquer resultado".

"Sendo um jogo da Liga dos Campeões, jogadores jovens como os nossos, com muita ambição, de certeza que vão estar recuperados", assumiu o treinador 'verde e branco'.

O Sporting recebe o Tottenham na terça-feira, em encontro da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, com início marcado para as 17:45 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A equipa orientada por Ruben Amorim lidera o grupo, após vencer o encontro da primeira jornada, frente ao Eintracht Frankfurt, por 3-0, com os mesmos três pontos do que o Tottenham, que bateu o Marselha, em Londres, por 2-0.

SYL // NFO

Lusa/Fim