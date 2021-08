"Espero novamente um jogo difícil, aliás ainda mais difícil do que o da Supertaça, já que tivemos mais tempo e dados para avaliar o adversário, mas o mesmo também acontece com o Braga. Vão ter mais jogadores disponíveis neste jogo e, por isso, vai ser também mais difícil. Cada jogo tem a sua história e queremos vencer", afirmou Rúben Amorim.

Na conferência de antevisão do jogo frente aos bracarenses, que decorreu no auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, o técnico de 36 anos assumiu que o médio uruguaio Ugarte, a mais recente contratação dos 'leões', é uma opção para o encontro no Minho.

"Chegou muito bem fisicamente e é melhor jogador do que eu pensava. Estamos muito felizes por isso e pode ser opção. Adaptou-se rapidamente e, nesse sentido, teve a ajuda de Sebastián Coates (capitão do Sporting e também uruguaio)", disse.

Amorim explicou que Ugarte veio dar mais opções para o meio campo do Sporting e negou que possa facilitar a saída de João Palhinha, que tem sido apontado ao Tottenham nos últimos dias, na imprensa desportiva.

"A chegada não quer dizer que seja mais fácil o Palhinha sair", frisou.

Questionado sobre a boa forma de João Mário, que na última temporada representou o clube de Alvalade, Rúben Amorim negou qualquer tipo de arrependimento em ter deixado o internacional português rumar ao Benfica.

"Não estou arrependido de nada e o Sporting não está arrependido de nada. As pessoas fizeram as suas escolhas. Não trocava nenhum jogador do plantel do Sporting por outro do Benfica ou FC Porto", sublinhou o treinador que levou os 'leões' ao título nacional na última temporada.

Amorim adiantou ainda que o lateral espanhol Pedro Porro, que regressou esta semana aos treinos sem limitações, depois de ter falhado grande parte da pré-temporada devido a lesão, está bem fisicamente e é "mais uma opção" para a equipa.

O Sporting de Braga-Sporting está agendado para sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, e será dirigido por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

Na primeira jornada, o Sporting bateu em casa o Vizela, por 3-0, enquanto o Sporting de Braga foi à Madeira bater o Marítimo, por 2-0.

LG // VR

Lusa/fim