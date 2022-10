"Os adeptos têm toda a razão para estarem chateados porque não ganhamos jogos seguidos, porque estamos a perder pontos em todas as competições, porque perdemos uma posição favorável na Liga dos Campeões. Não fomos competitivos, não conseguimos jogar e isso cria frustração em toda a gente, no treinador e nos adeptos", assumiu Ruben Amorim, na Academia de Alcochete.

Assumindo ter "muitos defeitos", entre os quais a "teimosia" e a "falta de experiência", o treinador 'verde e branco' reiterou que compreende "perfeitamente o que os adeptos sentem, a desilusão, a frustração", sentimentos que também o atingiram de forma "bastante notória" após o jogo de quarta-feira.

"Foi uma semana difícil. Primeiro, porque não conseguimos competir com o Marselha. Enquanto noutras derrotas tentámos e não conseguimos, porque eles, Ajax e Manchester City, foram simplesmente bem melhores. Depois, entre estes dois jogos houve o jogo com o Santa Clara, que me deixou bastante irritado, a segunda parte", comentou.

A frustração, no entanto, parece já ter sido ultrapassada, uma vez que Amorim apresentou-se na Academia de Alcochete, para a antevisão do encontro com o Varzim, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, com evidente boa disposição.

À chegada, gracejou ao justificar o início da conferência de imprensa alguns minutos antes do previsto com o facto de ainda não ter chegado a equipa de reportagem de um dos canais televisivos de notícias e manteve sempre o sorriso e a postura descontraída perante as insistentes questões sobre a situação de Ricardo Esgaio, que não revelou se irá jogar no domingo.

O Sporting visita o Varzim no domingo, em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal com início marcado para as 19:00, no Estádio Cidade de Barcelos, casa emprestada dos poveiros que têm o seu recinto em obras.

A equipa de Ruben Amorim procura reagir a uma época de 'altos e baixos', após duas derrotas com o Marselha (4-1 em França e 2-0 em Alvalade), para a Liga dos Campeões, com uma vitória na I Liga pelo meio, sobre o Santa Clara (2-1), em encontro onde o técnico confessou desagrado com a exibição da equipa.

Os 'leões' seguem em sexto lugar na I Liga, ao fim de nove jogos onde já concederam um empate e três derrotas, enquanto o Varzim, segundo classificado da série A da Liga 3, ainda não sofreu derrotas e já eliminou o Feirense (1-0), da II Liga , na segunda eliminatória da Taça de Portugal, além do Vila Meã (2-1 após prolongamento) na primeira eliminatória.

