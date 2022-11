Doha, 21 nov 2022 (Lusa) -- O avançado Cristiano Ronaldo disse hoje ter um "feeling" de que a seleção portuguesa de futebol pode vencer o Mundial2022 e confessou que isso seria "mágico", ainda que admitindo que "nestas competições há que começar com calma".

"Acredito que a nossa seleção tem um potencial enorme. Quanto a ganhar, veremos. Acredito que sim, tenho esse 'feeling', essa esperança, mas nestas competições há que começar com calma, pensar primeiro no grupo, no jogo com o Gana, que é o mais difícil, por ser o primeiro. A partir daí, é ir devagarinho", afirmou em conferência de imprensa.

O capitão da seleção nacional falou aos jornalistas no centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, onde confessou que é "um sonho" vencer um Mundial e assegurou que Portugal está no Qatar com esse objetivo em mente.

"Seria mágico, um sonho. Ganhar um Mundial seria um sonho e estamos aqui para alcançar esse objetivo. Todos estão aqui para alcançar esse objetivo", vincou.

Ainda assim, admitiu que há um lote de favoritos: "Brasil, Argentina, França, Alemanha são aquelas seleções que costumam ter mais probabilidades, aquela pontinha de favoritismo para todo o mundo. No entanto, em 2016 [no Europeu], ninguém dava nada por Portugal e ganhámos. Pode haver surpresa e espero que assim seja desta vez também".

Apesar de um pequeno problema sentido no arranque da preparação para a competição, Ronaldo disse já estar "recuperado e preparado para começar o Mundial da melhor maneira" e ajudar a equipa das 'quinas' a vencer o Gana, na estreia no Grupo H da competição, na quinta-feira.

O avançado do Manchester United, de 37 anos, vai participar pela quinta vez num Campeonato do Mundo, depois de 2006, 2010, 2014 e 2018, tendo atravessado, pelo menos, três gerações da seleção nacional. Contudo, recusou-se a fazer comparações e salientou que "a melhor geração é sempre aquela que ganha".

"Esta geração é muito boa, tem um potencial enorme, é uma seleção jovem, uma mistura com mais velhos. Vai ser bonito de ver. A exigência é muito grande. Para ganhar a competição, temos de ser os melhores. Nós acreditamos que somos os melhores, mas temos de mostrar isso em campo", referiu.

Sendo o quinto Campeonato do Mundo em que vai alinhar, Ronaldo fez questão de realçar que "os mundiais, e até mesmo os europeus, são marcantes, por tudo".

"Os mundiais são diferentes, o mundo pára para nos ver a jogar. São sempre memórias muito bonitas. As memórias são sempre boas", expressou.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

