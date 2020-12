De acordo com os resultados das votações divulgados pela FIFA, o internacional polaco teve 52 pontos, mais 14 do que o avançado luso (38) e mais 17 do que o argentino (35), recordista de troféus e que tinha vencido o prémio no ano passado.

Lewandowski dominou nas preferências de todas as categorias de votantes, ou seja, selecionadores (554 pontos), 'capitães' de seleções (631), órgãos de comunicação social (807) e adeptos (679.997).