"Obrigado por tudo, Rui", escreveu o clube italiano nas redes sociais, com uma mensagem ilustrada com uma fotografia do guardião luso.

Também Rui Patrício já tinha comunicado a sua saída da Roma, numa mensagem em que lembrou os 129 jogos e as duas finais europeias pelo clube.

"A minha viagem a Roma termina assim, trazendo muitas lembranças profissionais e pessoais. Desejo o melhor e que continue a vencer muitas outras competições com a mesma paixão e determinação", referiu o jogador nas redes sociais, na segunda-feira de madrugada, pouco depois de ter terminado o contrato, no dia 30 de junho.

Formado no Sporting, Rui Patrício representou os 'leões' durante 12 épocas em seniores, antes de rumar em 2018/19 aos ingleses do Wolverhampton, clube do qual saiu em 2021/22 para a Roma, em que foi orientado durante quase três épocas por José Mourinho.

RPM // MO

Lusa/Fim