Na capital italiana, com o guarda-redes Rui Patrício a titular, a Roma, que vinha de um empate no campo da Juventus (1-1), somou a terceira vitória na Serie A e vai 'passar a noite' como líder isolada da prova, embora ainda possa ser apanhada por mais três equipas.

O avançado argentino Dybala, com um 'bis', aos 18 e 32 minutos, foi a grande 'figura' da partida, acabando o brasileiro Ibañez por fixar o resultado na segunda parte, aos 61 minutos.

Destaque ainda para estreia do avançado internacional italiano Andrea Belotti, contratado durante a semana ao Torino, que rendeu o inglês Tammy Abraham, aos 80 minutos.

Do lado do Monza, que continua sem pontos e agora com um registo de 11 golos sofridos e apenas dois marcados, o avançado português Dany Mota foi lançado na partida aos 62 minutos.

A Roma passou a somar 10 pontos e lidera de forma provisória a Serie A, embora possa ainda terminar a jornada em igualdade com Lazio, Nápoles e Atalanta ou Torino, já que estas duas equipas defrontam-se na quinta-feira, no encontro que encerra a ronda.

A um ponto da equipa de Mourinho, para já no segundo posto, segue o Inter Milão, que também regressou aos triunfos, ao bater em casa a Cremonese, por 3-1, depois da derrota por igual resultado perante a Lazio, no último fim de semana.

Correa (12 minutos), Barella (38) e Lautaro Martínez (76) fizeram os golos do emblema de Milão, enquanto perto do fim, aos 90, Okereke reduziu para a Cremonese que, tal como o Monza, é recém-promovida à Serie A e continua com zero pontos neste regresso.

No primeiro jogo do dia, o AC Milan empatou a zero no campo do Sassuolo, com o futebolista português Rafael Leão a tempo inteiro, e continua sem vencer fora na competição.

Após a igualdade (1-1) no terreno da Atalanta na primeira deslocação da época na Serie A, o AC Milan voltou a deixar fugir pontos fora de San Siro, numa partida em que o Sassuolo até desperdiçou uma grande penalidade na primeira parte, aos 23 minutos, por Berardi.

Com este resultado, o emblema de Milão leva oito pontos, resultado de dois triunfos e dois empates, enquato o Sassuolo segue com cinco e com apenas uma vitória nas primeiras quatro rondas da competição.

