O sérvio Vlahovic inaugurou o marcador, logo aos 76 segundos de jogo, na cobrança de um livre, mas o avançado inglês dos 'giallorrossi' Abraham, de cabeça e assistido pelo argentino Dybala, empatou a partida, aos 69.

O Torino venceu na visita à Cremonese (19.ª), por 2-1, beneficiando de um autogolo de Bianchetti, aos 17, seguindo-se o tento de Radonjic, aos 65, antes do golo a favor dos da casa, por intermédio de Sernicola, aos 80.

Roma e Torino seguem no topo da tabela, juntamente com a outra equipa romana, a Lazio, que se impôs na sexta-feira ao Inter Milão (quinto), por 3-1, todos com sete pontos.

Ainda hoje, o campeão, AC Milan, recebe o Bolonha e pode juntar-se ao trio que comanda, para já, a Serie A.

