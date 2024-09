Roglic impôs-se em solitário na tirada que ligou, ao longo de 173,5 quilómetros, Logroño ao Alto de Moncalvillo, com o tempo de 03:54.55 horas, menos 46 segundos do francês David Gaudu (Groupama-FDJ) e do que o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O esloveno, vencedor da Vuelta em 2019, 2020 e 2021, partiu para a etapa a cinco segundos de O'Connor, que liderava a corrida desde a sexta etapa, vestindo agora a camisola vermelha, com uma vantagem de 01.54 segundos sobre o australiano, que caiu para a segunda posição ao ser 12.º hoje, a 01.49.

O espanhol Enric Mas (Movistar) permanece no terceiro lugar da classificação geral, a 02.20 de Roglic, com pouco mais de meio minuto de vantagem sobre o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), quarto a 02.54.

No sábado, o pelotão da corrida 'roja' enfrenta 172 quilómetros entre Villarcayo e Picón Blanco, onde a 20.ª e penúltima etapa termina com uma contagem de primeira categoria, a terceira, numa viagem com outros quatro topos, dois de segunda e outros tantos de terceira.

A 79.ª edição da Vuelta, que arrancou de Lisboa para três etapas em solo português, termina no domingo, com o contrarrelógio individual em Madrid, de 24,6 quilómetros.

JP // AJO

Lusa/Fim