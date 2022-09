No último dia do mercado de transferências, e no âmbito da conferência de imprensa de antevisão à receção ao Vizela, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, o alemão abordou os últimos rumores de mercado relacionados com o clube que lidera.

"O Ricardo Horta não vem, isso está claro", atirou o treinador, que recusou falar sobre as possíveis contratações do avançado Julian Draxler e do central John Brooks, que têm sido fortemente associados ao Benfica, sem que tenham sido ainda oficializados.

No entanto, Roger Schmidt acabou por considerar necessário contratar outro central, devido à lesão sofrida pelo brasileiro Morato na última partida e pela saída iminente do belga Vertonghen, que o germânico também já admitiu que o Benfica o irá vender.

"O problema atual são as lesões de Morato, João Victor e Lucas Veríssimo, são muito bons jogadores. Provavelmente, vamos perder o Jan Vertonghen e temos Otamendi e António Silva como centrais prontos para jogar. São soluções de topo, mas vamos ter muitos jogos nas próximas semanas e, portanto, talvez precisemos de outro jogador para aquela posição", expressou o técnico, contratado pelo Benfica ao PSV Eindhoven.

Apesar das movimentações habituais dos últimos dias da janela de transferências, o treinador mostrou-se "muito satisfeito com o plantel e com a forma como jogaram nas últimas semanas", considerando que, por vezes, "é mais fácil fazer transferências nos últimos dias", devido à pressão final dos prazos para encerramento das transferências.

O Benfica, líder isolado da I Liga, com 12 pontos em outros tantos possíveis, recebe, na sexta-feira, o Vizela, 11.º classificado, com cinco pontos, a par do Gil Vicente, em jogo da quinta ronda, às 19:00, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

