Rodrigo Matos assina contrato profissional com o Benfica O futebolista Rodrigo Matos, de apenas 16 anos, assinou um contrato profissional com o Benfica, anunciou hoje o clube 'encarnado' no seu site oficial.





O jovem extremo, que pode jogar em ambas as alas, cumpre a quarta época ao serviço das 'águias', depois de ter atuado no Centro de Formação e Treino benfiquista do Algarve, entre 2012 e 2014, tendo regressado ao Benfica em 2018, proveniente do Louletano.

Na presente temporada, Rodrigo Matos apontou, até ao momento, sete golos em 14 jogos pelos juvenis (sub-17) do Benfica.

