Rochele Nunes, que compete no seu sexto mundial, o terceiro por Portugal depois de se ter naturalizado em 2019, chega à competição na capital do Uzbequistão depois de uma longa paragem devido a lesão, de quase um ano.

A judoca apenas regressou aos tatâmis muito recentemente, em setembro em Riccione, Itália, onde foi quinta classificada no Open, num estágio que serviu para ganhar ritmo, após a recuperação da sempre difícil rotura do ligamento cruzado do joelho.

Em Tashkent, Nunes estreia-se com Paulosova, com quem nunca lutou, numa categoria que inscreve nestes Mundiais o menor número de judocas, com apenas 29 e num leque em que as grandes favoritas são a israelita Raz Hershko e a francesa Romane Dicko.

As eliminatórias da manhã estão agendadas para as 11:00 locais (07:00 em Lisboa), com Rochele Nunes a entrar no sexto combate no tatami 1 da Humo Arena, em dia dedicado também aos +100 kg masculinos e que encerra a competição individual.

Na prova, a decorrer desde quinta-feira, Portugal já teve em ação sete judocas, num grupo em que se destaca a medalha de bronze de Bárbara Timo (-63 kg), enquanto o bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg) terminou em sétimo, na terça-feira.

