No Estádio José Gomes, o Rio Ave adiantou-se no marcador aos 12 minutos, com um golo do defesa Aderllan Santos, mas o Estrela da Amadora deu a volta ao resultado, com tentos de Léo Cordeiro, aos 43, e Kikas, aos 88. Já aos 90+9, Marious Vrousai restabeleceu o empate.

O jogo ficou ainda marcado pela lesão grave no tornozelo direito do defesa dos 'tricolores' Diogo Fonseca, numa disputa de bola aos 68 minutos, com o jogador a abandonar o relvado de ambulância.

O Estrela da Amadora, que não vence há quatro jogos, está em 15.º, com 28 pontos, mais dois do que o Portimonense, que está em lugar de play-off de manutenção e ainda joga hoje, enquanto o Rio Ave somou o sétimo jogo seguido sem derrotas (seis empates e uma vitória) e é 11.º, com 30.

AJO // AJO

Lusa/Fim